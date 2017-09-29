Угрожавшего убийством детям петербуржцев коллектора задержали в Ульяновске

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Санкт-Петербург, 29 сентября. Сотрудники СК РФ города Ульяновска задержали коллектора, который угрожал жителям Петербурга и их детям убийством за невыплату долга в 40 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела о вымогательстве было установлено, что один из взыскателей, 31-летний Рустам, работал оператором контакт-центра организации «Бутик финансовых отношений». По месту жительства злоумышленника были проведены обыски, в ходе которых полиция изъяла компьютер, телефоны, документы и предметы, представляющие интерес для следствия.

В скором времени коллектора отправят в Петербург для заключения под стражу, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

Напомним, что жительница Петербурга взяла в долг 15 тысяч рублей в одной из микрофинансовых организаций. Пенсионерка выплатила долг, однако коллекторы начали терроризировать ее из-за просрочки оплат. С петербурженки требовали 40 тысяч рублей, посылая ей угрожающие сообщения «Умри» и «Готовь гроб». Через какое-то время коллекторы начали присылать ей фотографии четырехлетней внучки на фоне гроба и похоронного венка. Впоследствии выяснилось, что от банды коллекторов пострадали еще несколько семей в Петербурге.