Десять дней без дождей: погода в Петербурге поставила «летний» рекорд

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Санкт-Петербург, 29 сентября. Бабье лето в Петербурге превзошло прошедшее лето по продолжительности погоды без осадков. В сентябре жители и гости Северной столицы целых 10 дней наслаждались отсутствием дождей.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, антициклон начал разрушаться. Однако его центр все еще остается над территорией города, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». Ожидается, что облачная погода без осадков продержится в Северной столице еще 4 дня, до прихода циклона.

«10 дней без дождей — это рекорд этого лета», — написал главный синоптик петербургского Гидрометцентра на своей странице в Facebook.

Добавим, ранее в Росгидромете предупредили жителей Москвы, что в ближайшие дни в столице может выпасть снег.