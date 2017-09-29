Пожилого француза в коме выловили из Невы в центре Петербурга

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Санкт-Петербург, 29 сентября. 60-летний француз госпитализирован с признаками утопления в шоковую реанимацию.

В 16.30 28 сентября у дома №74 по Адмиралтейской набережной прохожие вытащили из воды неизвестного мужчину, передает iReactor.

Прибывшие на место медики госпитализировали мужчину без сознания с признаками утопления в Мариинскую больницу. Пациент помещен в шоковую реанимацию.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. На данный момент известно, что пострадавший гражданин Франции является бизнесменом и постоянно проживает в Петербурге в собственной квартире неподалеку от места спасения.