Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новости Сирии
Командование группировкой РФ в Сирии заранее уведомило США о границах операции против ИГ
Происшествия
Пожилого француза в коме выловили из Невы в центре Петербурга
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пожилого француза в коме выловили из Невы в центре Петербурга

    10:02  29 Сентября 2017
    55

    Пожилого француза в коме выловили из Невы в центре Петербурга

    Санкт-Петербург, 29 сентября. 60-летний француз госпитализирован с признаками утопления в шоковую реанимацию.

    В 16.30 28 сентября у дома №74 по Адмиралтейской набережной прохожие вытащили из воды неизвестного мужчину, передает iReactor.

    Прибывшие на место медики госпитализировали мужчину без сознания с признаками утопления в Мариинскую больницу. Пациент помещен в шоковую реанимацию.

    Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. На данный момент известно, что пострадавший гражданин Франции является бизнесменом и постоянно проживает в Петербурге в собственной квартире неподалеку от места спасения.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #петербург #нева #утопленник #иностранец
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104735

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29560

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43345

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23851

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9079
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

        10:05   29 Сентября 2017
        32
        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        22:47   28 Сентября 2017
        9941
        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        19:24   28 Сентября 2017
        21377
        Путин прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом Сирию

        Путин прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом Сирию

        18:55   28 Сентября 2017
        12097