Разнорабочий изнасиловал воспитанницу детского сада в Петербурге

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Санкт-Петербург, 29 сентября. Разнорабочий совершил насильственные действия в отношении воспитанницы детского сада в Петербурге.

Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах города, накануне в 18.00 в полицию обратилась женщина 1978 года рождения. Она рассказала, что около 13.00 в четверг на территории детского оздоровительного учреждения по Приморскому шоссе в поселке Смолячково в отношении ее дочери 2010 года рождения было совершено преступление. Мать девочки уточнила, что разнорабочий совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Детали преступления сейчас выясняет полиция.