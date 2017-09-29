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Педофил совратил семилетнюю девочку в детском лагере под Петербургом
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    Педофил совратил семилетнюю девочку в детском лагере под Петербургом

    9:43  29 Сентября 2017  /обновлено: 9:59  29 Сентября 2017
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    Педофил совратил семилетнюю девочку в детском лагере под Петербургом

    Санкт-Петербург, 29 сентября. Семилетняя девочка стала жертвой нездорового сексуального интереса со стороны педофила во время отдыха в лагере в Курортном районе.

    Инцидент произошел 28 сентября. Как стало известно «Комсомольской правде в Петербурге», мужчина напал на школьницу среди бела дня. Со слезами на глазах ребенок рассказал обо всем своей матери. Женщина тут же обратилась в полицию.

    По словам матери пострадавшего от педофила ребенка, с педофилом она знакома. Им оказался 30-летний разнорабочий оздоровительного лагеря. Именно он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.

    В данный момент полиция проводит проверку по факту нападения на ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Автор: Дима Оленин
    #нападение #школьница #лагерь
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