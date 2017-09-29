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Санкт-Петербург, 29 сентября. Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин и вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин провели совместную инспекцию хода строительства станций метро «Новокрестовская» и «Беговая» в городе на Неве.

Строительство идет с опозданием примерно месяц. Однако отставание вполне можно ликвидировать — убеждены чиновники.

В свою очередь, в «Метрострое» заверили, что для завершения работ закуплено все необходимое оборудование.

Накануне сообщалось о закрытии двух съездов из-за ремонта КАД в Петербурге. Об этом сообщало RT.