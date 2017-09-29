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Россия
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Происшествия
Женщина с ребенком получили травмы, выпав с трапа самолета в «Пулково»
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    Женщина с ребенком получили травмы, выпав с трапа самолета в «Пулково»

    0:48  29 Сентября 2017
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    Женщина с ребенком получили травмы, выпав с трапа самолета в «Пулково»

    Санкт-Петербург, 29 сентября. В Санкт-Петербурге в аэропорту «Пулково» из трапа, поданного к самолету, выпали два человека: женщина и ее маленький ребенок. Оба получили травмы.

    Как сообщает пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры, ЧП произошло в четверг в 19.00 мск. В «Пулково» приземлился рейс 091, прибывший из Москвы. Когда пассажиры начали выходить из салона в «рукав», «произошло обрушение части площадки самоходного трапа, в результате этого два пассажира (женщина с малолетним ребенком) получили травмы». Женщина с ребенком на руках упали с высоты трех метров на асфальт.

    К самолету срочно прибыли медики. По скорой пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, у 43-летней жительницы Петербурга сломана нога, у ее годовалой внучки — черепно-мозговая травма.

    Женщина с ребенком получили травмы, выпав с трапа самолета в «Пулково»

    Сейчас с инцидентом разбираются сотрудники транспортной прокуратуры. Помимо этого, как сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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    Автор: Олеся Волкова
    #петербург #чп #пулково #происшествия
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