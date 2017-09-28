Петербургский депутат предложил защитить стадион на Крестовском с помощью сапсанов

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Санкт-Петербург, 28 сентября. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев нашел решение проблемы бакланов, разрушающих крышу стадиона на Крестовском острове.

«Предлагаю перенять передовой опыт Московского Кремля и аэропорта Пулково, где на страже чистого неба над объектами стоят сотрудники орнитологических служб и их верные помощники — соколы сапсаны», — заявил депутат.

Стоит отметить, что ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что в проблемах с крышей стадиона на Крестовском виновны бакланы. Позднее чиновник пояснил, что не стоит воспринимать всерьез данное заявление.