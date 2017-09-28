Поезд «Аллегро» сбил мужчину в Петербурге

В Избранное

Санкт-Петербург, 28 сентября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели человека в Петербурге.

Инцидент произошел в районе железнодорожной станции «Удельная». Согласно предварительной информации, пожилой мужчина переходил пути на запрещающий сигнал светофора. В результате его сбил скоростной поезд «Аллегро». Пострадавший скончался на месте.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Новосибирске автомобиль Honda сбил семилетнюю девочку. Непосредственно водитель скрылся с места ДТП.