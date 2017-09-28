Женщина с годовалым ребенком упала с трапа самолета в «Пулково»

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Санкт-Петербург, 28 сентября. В Петербурге в аэропорту «Пулково» женщина и ребенок упали с трапа самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Воздушные ворота Северной столицы».

По данным агентства, женщина с годовалым ребенком при выходе из самолета Airbus упала с трапа. В настоящее время 44-летняя пассажирка и годовалый ребенок доставлены в здравпункт, где им оказывают первую помощь. В ближайшее время ожидается прибытие скорой помощи для госпитализации пассажиров в одну из больниц Петербурга. Причины падения выясняются, другие пассажиры рейса не пострадали.