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Женщина с годовалым ребенком упала с трапа самолета в «Пулково»
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    Женщина с годовалым ребенком упала с трапа самолета в «Пулково»

    21:00  28 Сентября 2017
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    Женщина с годовалым ребенком упала с трапа самолета в «Пулково»

    Санкт-Петербург, 28 сентября. В Петербурге в аэропорту «Пулково» женщина и ребенок упали с трапа самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Воздушные ворота Северной столицы».

    По данным агентства, женщина с годовалым ребенком при выходе из самолета Airbus упала с трапа. В настоящее время 44-летняя пассажирка и годовалый ребенок доставлены в здравпункт, где им оказывают первую помощь. В ближайшее время ожидается прибытие скорой помощи для госпитализации пассажиров в одну из больниц Петербурга. Причины падения выясняются, другие пассажиры рейса не пострадали.      

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    Автор: Алексей Громов
    #самолет #санкт-петербург #пулково #падение #трап
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