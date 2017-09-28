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Два съезда с КАД в Петербурге закроют из-за дорожных работ
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    Два съезда с КАД в Петербурге закроют из-за дорожных работ

    17:25  28 Сентября 2017
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    Два съезда с КАД в Петербурге закроют на ночь

    Санкт-Петербург, 28 сентября. В Санкт-Петербурге закроют два съезда с КАД на пересечении с Гостилицким шоссе для завершения ремонта дорожного покрытия. Движение транспорта будет перекрыто в ночь на 29-е сентября, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Грядущей ночью будет не проехать по съезду с внутреннего кольца в сторону Ленобласти и съезду с внешнего кольца по направлению в Петербург. Их перекроют поочередно.

    «Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения)», — добавили в пресс-службе управления. 

    Напомним, с 29 сентября до 4 октября в городе будет полностью перекрыто движение по Тучкову мосту. Также будет остановлено движение транспорта по набережной Макарова от Кадетской линии В.О. до Среднего проспекта и по Кадетской линии от набережной Макарова до Среднего проспекта.

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    Автор: Борис Любимов
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