Два съезда с КАД в Петербурге закроют из-за дорожных работ

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Санкт-Петербург, 28 сентября. В Санкт-Петербурге закроют два съезда с КАД на пересечении с Гостилицким шоссе для завершения ремонта дорожного покрытия. Движение транспорта будет перекрыто в ночь на 29-е сентября, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Грядущей ночью будет не проехать по съезду с внутреннего кольца в сторону Ленобласти и съезду с внешнего кольца по направлению в Петербург. Их перекроют поочередно.

«Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения)», — добавили в пресс-службе управления.

Напомним, с 29 сентября до 4 октября в городе будет полностью перекрыто движение по Тучкову мосту. Также будет остановлено движение транспорта по набережной Макарова от Кадетской линии В.О. до Среднего проспекта и по Кадетской линии от набережной Макарова до Среднего проспекта.