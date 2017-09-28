Движение транспорта в Петербурге ограничат из-за матча «Зенита»

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Санкт-Петербург, 28 сентября. Движение транспорта в Петербурге в четверг будет ограничено из-за матча между футбольными командами «Зенит» и «Реал Сосьедад». Об этом сообщили представители городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Как передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», речь идет о следующих улицах:

с 22:00 по 23:59 будет закрыт Приморский проспект (от Беговой улицы до Яхтенной улицы);

с 22:00 по 23:59 будет закрыта Яхтенная улица (от Приморского проспекта до улицы Савушкина);

с 00:00 до 23:59 ограничено движение по Морскому проспекту (от Петроградской улицы до улицы Рюхина);

с 00:00 до 23:59 ограничено движение по улице Рюхина (от Северной дороги до Крестовского проспекта);

с 00:00 до 23:59 ограничено движение по Северной дороге;

с 00:00 до 23:59 ограничено движение по Южной дороге.

Напомним, матч на стадионе «Санкт-Петербург» стартует в 20:00.