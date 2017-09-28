Еще один новый состав получит зеленая ветка петербургского метро

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Санкт-Петербург, 28 сентября. Седьмой зеленый состав будет курсировать по «зеленой ветке» петербургского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Новые поезда оборудованы асинхронным тяговым приводом, который позволяет снизить затраты энергопотребления. Кроме того, в вагонах есть специально отведенное место для маломобильных категорий пассажиров. Также салон поезда оснащен современным освещением, системой принудительной вентиляции, поручнями и цифровой информационной системой.

Состав подготовят к выходу на линию после приемо-сдаточных испытаний. Всего в 2017 и 2018 году петербургский метрополитен получит 27 зеленых составов, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».