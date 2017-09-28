Более тысячи человек эвакуировали из-за пожара в университете МВД в Петербурге

В Избранное

Санкт-Петербург, 28 сентября. Порядка тысячи человек были экстренно эвакуированы по причине пожара в здании Санкт-Петербургского университета министерства внутренних дел Российской Федерации.

По информации Федерального агентства новостей, общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. В 12.40 сотрудники МЧС смогли локализовать пожар.

В настоящее время о причине возгорания ничего не известно. В результате чрезвычайной ситуации пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что из здания вуза выведены порядка тысячи человек.

Напомним, ранее стало известно, что обгоревший труп обнаружили при тушении пожара в Московской области.