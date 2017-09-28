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Украина
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Происшествия
Более тысячи человек эвакуировали из-за пожара в университете МВД в Петербурге
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    Более тысячи человек эвакуировали из-за пожара в университете МВД в Петербурге

    15:23  28 Сентября 2017
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    Более тысячи человек эвакуировали из-за пожара в университете МВД в Петербурге

    Санкт-Петербург, 28 сентября. Порядка тысячи человек были экстренно эвакуированы по причине пожара в здании Санкт-Петербургского университета министерства внутренних дел Российской Федерации. 

    По информации Федерального агентства новостей, общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. В 12.40 сотрудники МЧС смогли локализовать пожар.

    В настоящее время о причине возгорания ничего не известно. В результате чрезвычайной ситуации пострадавших нет. 

    Более тысячи человек эвакуировали из-за пожара в университете МВД в Петербурге

    Ранее сообщалось, что из здания вуза выведены порядка тысячи человек.

    Напомним, ранее стало известно, что обгоревший труп обнаружили при тушении пожара в Московской области. 

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    Автор: Дана Балан
    #пожар #петербург #мвд #университет
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