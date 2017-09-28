Ребенок промчался за рулем LADA по КАД со скоростью 140 км/ч

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Санкт-Петербург, 28 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга проверяют информацию о том, что за рулем одного из автомобилей на КАД находился ребенок.

Об инциденте сообщили очевидцы. Согласно предварительным данным, на участке от Гостилицкого до Таллинского шоссе был замечен автомобиль «ВАЗ-2115», скорость которого составляла около 140 километров час. На коленях у водителя сидел маленький ребенок. Как передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», машина виляла из стороны в сторону.

Напомним, ранее стало известно о том, что перевозивший хлеб грузовик упал в Неву в Санкт-Петербурге.