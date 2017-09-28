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Житель Ленобласти зарезал и поджег трех соседей
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    Житель Ленобласти зарезал и поджег трех соседей

    13:02  28 Сентября 2017
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    Житель Ленобласти зарезал и поджег трех соседей

    Санкт-Петербург, 28 сентября. Житель Всеволожска жестоко убил трех человек, а затем попытался скрыть следы преступления, устроив пожар.

    Инцидент произошел 27 сентября в одном из домов по Пробинскому шоссе. После тушения пожара в доме спасители обнаружили трупы 54-летнего мужчины, 56-летней женщины и 90-летнего пенсионера, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге» со ссылкой на СК РФ по Ленобласти.

    В ходе экспертизы было установлено, что всех людей убили одинаковым способом — их зарезали. У всех троих были зафиксированы колото-резаные раны в области живота и груди.

    Полиции удалось задержать убийцу «по горячим следам». Им оказался неоднократно судимый 31-летний сосед погибших. По версии следователей, между ним и погибшими сложились неприязненные отношения.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

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    Автор: Алексей Громов
    #убийство
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