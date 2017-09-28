МЧС предупредило жителей Петербурга о ветреной и теплой погоде‍

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Санкт-Петербург, 28 сентября. Региональное спасательное ведомство прогнозирует, что 28 сентября в Петербурге будет стоять облачная погода, синоптики ожидают усиление ветра с пяти до семи метров в секунду.

Днем 28 сентября температура воздуха в северной столице составит 14 градусов. В пятницу, 29 сентября, облачная погода сохранится. Синоптики обещают похолодание до 12 градусов, а также кратковременные дожди в отдельных районах города. В Ленинградской области ночью значительно похолодает, столбики термометров опустятся ниже ноля.

