Бездомного задержали в Ленобласти за убийство женщины в спущенных трусах

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Санкт-Петербург, 28 сентября. В Ленинградской области задержан бездомный мужчина, подозреваемый в убийстве женщины. Как выяснилось, погибшая числилась в федеральном розыске.

Ранее сообщалось, что труп женщины в спущенных трусах и с ссадиной на лбу был найден в лесополосе на территории Всеволожского района Ленобласти. Личность погибшей уже установлена — это местная жительница 1976 года рождения, ранее судимая по ст. 157 ч. 1 УК РФ. Как стало известно Федеральному агентству новостей, она числилась в федеральном розыске

По подозрению в совершении убийства был задержан бездомный мужчина 1971 года рождения, являющийся уроженцем Псковской области. Мотив злоумышленника и обстоятельства преступления сейчас выясняются.