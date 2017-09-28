Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Мужчина и две женщины погибли при пожаре в частном доме в Новгородской области
Происшествия
Гражданин Украины насмерть забил соотечественницу в Ленобласти
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Гражданин Украины насмерть забил соотечественницу в Ленобласти

    9:17  28 Сентября 2017
    60

    Гражданин Украины насмерть забил соотечественницу в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 28 сентября. Гражданин Украины насмерть забил соотечественницу в Ленинградской области. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах региона, 23 сентября в 4.30 был обнаружен труп с ранами гражданки Украины 1969 года рождения. Тело нашли в СНТ «Магистраль» в арендованном садовом доме в городе Коммунар.

    По подозрению в преступлении был задержан гражданин Украины 1976 года рождения. Он проживал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области без регистрации, не работал. Позже выяснилось, что подозреваемый во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, избил свою соотечественницу. После чего скрылся с смета происшествия.

    Возбуждено уголовное дело. 

    Гражданин Украины насмерть забил соотечественницу в Ленобласти

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алия Садыкова
    #убийство #полиция
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 103815

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29474

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43100

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23358

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8933
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

        Сирия до и после: ВКС РФ продолжают планомерное уничтожение ИГ — все об итогах двухлетней операции

        19:07   27 Сентября 2017
        12871
        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        Сирия под крылом ВКС РФ: российская авиация спасла САР от ИГИЛ и неминуемого развала

        17:13   27 Сентября 2017
        18723
        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        Путин о ликвидации последнего химбоеприпаса в РФ: Это историческое событие

        15:44   27 Сентября 2017
        2475
        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        В Госдуме обвинили Порошенко и Раду в этноциде русского народа

        12:22   27 Сентября 2017
        9528