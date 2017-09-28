Гражданин Украины насмерть забил соотечественницу в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 28 сентября. Гражданин Украины насмерть забил соотечественницу в Ленинградской области. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах региона, 23 сентября в 4.30 был обнаружен труп с ранами гражданки Украины 1969 года рождения. Тело нашли в СНТ «Магистраль» в арендованном садовом доме в городе Коммунар.

По подозрению в преступлении был задержан гражданин Украины 1976 года рождения. Он проживал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области без регистрации, не работал. Позже выяснилось, что подозреваемый во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, избил свою соотечественницу. После чего скрылся с смета происшествия.

Возбуждено уголовное дело.