Грабитель с ножом отобрал смартфон у девятилетнего мальчика в Петербурге

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Санкт-Петербург, 28 сентября. Полицейские разыскивают грабителя, угрожавшего ножом девятилетнему мальчику в Петербурге. Злоумышленник похитил у ребенка смартфон.

Предварительно установлено, что накануне днем неизвестный мужчина в подъезде дома на улице Стойкости, угрожая ножом, отобрал у мальчика 2008 года рождения мобильный телефон с сим-картой. Как стало известно Федеральному агентству новостей, нанесенный ущерб был оценен матерью потерпевшего в 6,5 тыс. рублей.

Подозреваемому на вид 30-35 лет, он был одет в черную куртку и синие джинсы. В настоящее время правоохранительные органы ведут розыск преступника.