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Происшествия
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Общество
Грабитель с ножом отобрал смартфон у девятилетнего мальчика в Петербурге
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    Грабитель с ножом отобрал смартфон у девятилетнего мальчика в Петербурге

    9:30  28 Сентября 2017
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    Грабитель напал с ножом на девятилетнего мальчика в Петербурге

    Санкт-Петербург, 28 сентября. Полицейские разыскивают грабителя, угрожавшего ножом девятилетнему мальчику в Петербурге. Злоумышленник похитил у ребенка смартфон.

    Предварительно установлено, что накануне днем неизвестный мужчина в подъезде дома на улице Стойкости, угрожая ножом, отобрал у мальчика 2008 года рождения мобильный телефон с сим-картой. Как стало известно Федеральному агентству новостей, нанесенный ущерб был оценен матерью потерпевшего в 6,5 тыс. рублей. 

    Подозреваемому на вид 30-35 лет, он был одет в черную куртку и синие джинсы. В настоящее время правоохранительные органы ведут розыск преступника.

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    Автор: Борис Любимов
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