Труп неизвестного с сожженным паспортом Украины нашли на улице в Петербурге

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Санкт-Петербург, 28 сентября. Ранним утром в среду житель Кировского района Петербурга сообщил об обнаружении трупа молодого мужчины славянской внешности с длинными волосами.

Выехавший на место наряд полиции обнаружил, что у погибшего пробита затылочная часть головы. По предварительной версии он упал с верхних этажей высотного здания — на 16-м и 18-м этажах дома на проспекте Героев были обнаружены следы его обуви.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, около трупа был обнаружен паспорт гражданина Украины, практически полностью сожженный. Установить личность погибшего с помощью этого документа не удалось.