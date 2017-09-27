Коммунальные тарифы в Петербурге не повысят в январе 2018 года

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Санкт-Петербург, 27 января. В Санкт-Петербурге прошло очередное заседание межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона. Главной темой заседания стал вопрос готовности жилищного фонда, а также теплосетевых и теплоснабжающих организаций.

Как рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, к началу отопительного сезона в городе необходимо было подготовить 22 816 жилых многоквартирных домов и 324 общежития. По его словам, в настоящий момент к отопительному сезону готовы все здания.

Также вице-губернатор напомнил, что в соответствии с распоряжением губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко в новом году не произойдет повышения коммунальных тарифов. До конца отопительного сезона продолжат действовать прошлогодние тарифы, пишет «Газета.ru».