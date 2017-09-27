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Себестоимость поездки в метрополитене Петербурга оценили в 51 рубль
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    Себестоимость поездки в метрополитене Петербурга оценили в 51 рубль

    21:37  27 Сентября 2017
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    Себестоимость поездки в метрополитене Петербурга оценили в 51 рубль

    Санкт-Петербург, 27 сентября. Себестоимость поездки в метрополитене Санкт-Петербурга составляет 51,11 рубля. Об этом сообщили вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

    По его словам, комитет по тарифам провел анализ представленных перевозчиками данных, на основании которых вычислил экономически обоснованные тарифы на проезд. Себестоимость проезда в троллейбусе и трамвае составила 43,71 рубля, в автобусе — 42,59 рубля.

    Албин также добавил, что власти Санкт-Петербурга не планируют повышать стоимость проезда в городском общественном транспорте, так как в бюджете города на 2018 год предусмотрены ассигнования на перевозку пассажиров в размере 30 миллиардов рублей, в том числе около 2,7 миллиардов рублей для коммерческих перевозчиков.

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    Автор: Алексей Громов
    #метро #санкт-петербург #албин #общественный транспорт #себестоимость
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