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Полтавченко: Петербург готов взяться за освоение Арктики
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    Полтавченко: Петербург готов взяться за освоение Арктики

    20:49  27 Сентября 2017
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    Полтавченко: Петербург готов взяться за освоение Арктики

    Санкт-Петербург, 27 сентября. Петербург готов стать центром управления арктической зоной. Об этом заявил в среду губернатор города Георгий Полтавченко, который выступил на совещании Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли».

    «Санкт-Петербург готов взять на себя освоение Арктики, задействовать научный и промышленный потенциал нашего города. Правительство города готово поддержать эту нужную и необходимую нашей стране работу», — подчеркнул Полтавченко.

    Ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин указал на то, что правительство планирует принять решение по развитию Арктики уже осенью 2017 года.

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    Автор: Алексей Громов
    #арктика #петербург #полтавченко
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