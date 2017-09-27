Полтавченко: Петербург готов взяться за освоение Арктики

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Санкт-Петербург, 27 сентября. Петербург готов стать центром управления арктической зоной. Об этом заявил в среду губернатор города Георгий Полтавченко, который выступил на совещании Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли».

«Санкт-Петербург готов взять на себя освоение Арктики, задействовать научный и промышленный потенциал нашего города. Правительство города готово поддержать эту нужную и необходимую нашей стране работу», — подчеркнул Полтавченко.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин указал на то, что правительство планирует принять решение по развитию Арктики уже осенью 2017 года.