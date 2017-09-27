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Общество
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Педофила из Ленобласти отправили в колонию на 18 лет
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    Педофила из Ленобласти отправили в колонию на 18 лет

    18:51  27 Сентября 2017
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    Педофила из Ленобласти отправили в колонию на 18 лет

    Санкт-Петербург, 27 сентября. Житель Киришского района Ленинградской области признан виновным в 11 эпизодах насилия над детьми. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

    По данным ведомства, с июня по август 2014 года злоумышленник неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей. Следствием доказано 11 эпизодов сексуальных надругательств в отношении девочек, которым не исполнилось 14 лет. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

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    Автор: Алексей Громов
    #суд #петербург #педофил #ленинградская область
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