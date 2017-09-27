В Избранное

Санкт-Петербург, 27 сентября. Станция метро «Маяковская» закрыта на вход в Петербурге, сообщили в пресс-службе городской подземки.

«В 18.08 станция «Маяковская» закрыта на вход», — сообщили представители петербургского метрополитена.

О причинах закрытия входа для пассажиров подземки не сообщается.

Ранее, 25 сентября, «Маяковскаю» зеленой ветки петербургского метрополитена закрывали на вход из-за застрявшей на эскалаторе тележки. Через несколько минут, когда последствия инцидента были устранены, станция заработала в обычном режиме.