Грузовик с хлебом пробил ограждение и упал в Неву в Петербурге

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Санкт-Петербург, 27 сентября. Грузовой автомобиль упал в Неву в Петербурге. Как стал известно, Isuzu, перевозивший хлеб, пробил ограждение на Октябрьской набережной.

По словам водителя грузовика, который является выходцем одной из среднеазиатских республик, на дороге его подрезала «Нива» и он был вынужден уйти от удара.

Сам инцидент произошел у дома № 54. В результате ДТП никто не пострадал, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Напомним, один человек погиб в дорожной аварии с участием двух легковых автомобилей на трассе А-107 в Московской области.