Проходят испытания: дамбу в Петербурге закрыли для судов

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Санкт-Петербург, 27 сентября. Комплекс защитных сооружений Северной столицы готовят к осеннее-зимнему сезону. В связи с этим, в среду до 17 часов закрыто движение судов через сооружение С-2.

Испытания начались в 10 утра, сообщает газета «Комсомольская правда в Петербурге». Запланировано проведение технического обслуживания и проверка работоспособности гидромеханического оборудования.

По согласованию со Службой капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» на период испытаний движение судов через судопропускное сооружение С-2 будет полностью остановлено.