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Россия
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Проходят испытания: дамбу в Петербурге закрыли для судов
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    Проходят испытания: дамбу в Петербурге закрыли для судов

    15:37  27 Сентября 2017
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    Проходят испытания: дамбу в Петербурге закрыли для судов

    Санкт-Петербург, 27 сентября. Комплекс защитных сооружений Северной столицы готовят к осеннее-зимнему сезону. В связи с этим, в среду до 17 часов закрыто движение судов через сооружение С-2.

    Испытания начались в 10 утра, сообщает газета «Комсомольская правда в Петербурге». Запланировано проведение технического обслуживания и проверка работоспособности гидромеханического оборудования.

    По согласованию со Службой капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» на период испытаний движение судов через судопропускное сооружение С-2 будет полностью остановлено.

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    Автор: Алексей Громов
    #санкт-петербург #дамба
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