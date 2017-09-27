Житель Ленобласти взорвался, пытаясь распилить мину времен Великой Отечественной войны

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Санкт-Петербург, 27 сентября. Управление Следственного комитета России по Ленобласти проводит проверку после гибели мужчины, который взорвался, пытаясь распилить найденный им минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. Взрыв произошел во вторник в хозяйственной постройке одного из домов в городе Подпорожье.

Как стало известно при осмотре места, где произошел взрыв, 62-летний житель Подпорожья собирал оружие времен войны. В ходе осмотра следователями были обнаружили обрез охотничьего ружья, патроны, а также еще три подобные минометные мины.

«Находясь в хозяйственной постройке по месту жительства, он распиливал минометную мину калибра 81 мм, в результате чего произошла детонация, приведшая к его гибели», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области.

Следственный комитет в настоящий момент проводит расследование происшествия.