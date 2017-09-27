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Россия
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Петербурженка прикинулась инвалидом и укатила из больницы на украденной коляске
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    Петербурженка прикинулась инвалидом и укатила из больницы на украденной коляске

    15:13  27 Сентября 2017
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    Петербурженка прикинулась инвалидом и укатила из больницы на украденной коляске

    Санкт-Петербург, 27 сентября. Жительница северной столицы прикинулась инвалидом и украла из районной поликлиники кресло-коляску, суд назначил взыскать с петербурженки штраф в размере 10 тысяч рублей.

    Петербургский суд вынес решение взыскать с Натальи Д. штраф в размере 10 тысяч рублей за кражу инвалидного кресла. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в июле текущего года. Женщина пришла в районную поликлинику, увидев, стоящее рядом кресло, она решила притвориться инвалидом.

    Осужденная переместилась в каталку и выехала на ней из медучреждения. Было возбуждено дело о краже имущества, стоимость которого оценивается в 11 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда – в Петербурге».

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    Автор: Ирина Селезнева
    #суд #кража #санкт-петербург
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