Тучков мост полностью перекроют до 4 октября‍

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Санкт-Петербург, 27 сентября. Мост закроют для движения транспорта и пешеходов.

Движение по Тучкову мосту будет полностью перекрыто с 29 сентября до 6 часов утра 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ и КРТИ.

Также будет остановлено движение транспорта по набережной Макарова от Кадетской линии В.О. до Среднего проспекта и по Кадетской линии от набережной Макарова до Среднего проспекта, включая перекресток с набережной Макарова.

Объезд будет возможен по проспекту Добролюбова, набережной Макарова и 1-й линии. Попасть с Васильевского острова на Петроградскую сторону получится только по Биржевому мосту.

Напомним, на данный момент проезд по Тучкову возможен только в сторону Петроградки.