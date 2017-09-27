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Россия
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Общество
Тучков мост полностью перекроют до 4 октября‍
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    Тучков мост полностью перекроют до 4 октября‍

    14:20  27 Сентября 2017
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    Тучков мост полностью перекроют до 4 октября‍

    Санкт-Петербург, 27 сентября. Мост закроют для движения транспорта и пешеходов.

    Движение по Тучкову мосту будет полностью перекрыто с 29 сентября до 6 часов утра 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ и КРТИ.

    Также будет остановлено движение транспорта по набережной Макарова от Кадетской линии В.О. до Среднего проспекта и по Кадетской линии от набережной Макарова до Среднего проспекта, включая перекресток с набережной Макарова.

    Объезд будет возможен по проспекту Добролюбова, набережной Макарова и 1-й линии. Попасть с Васильевского острова на Петроградскую сторону получится только по Биржевому мосту.

    Напомним, на данный момент проезд по Тучкову возможен только в сторону Петроградки.

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    Автор: Алексей Громов
    #петербург #мост
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