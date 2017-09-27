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Назван топ-5 самых неудобных мест для таксистов Петербурга‍
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    Назван топ-5 самых неудобных мест для таксистов Петербурга‍

    13:52  27 Сентября 2017
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    Назван топ-5 самых неудобных мест для таксистов Петербурга‍

    Санкт-Петербург, 27 сентября. Сотрудники фирмы «Эверест 8800» провели исследование и составили рейтинг из пяти самых неудобных мест для таксистов в Петербурге. 

    По данным экспертов, самым нелюбимым местом для доставки клиентов таксисты назвали сердце Северной столицы — Невский проспект. Крайне непривлекателен для них участок от площади Восстания до Дворцовой площади. 

    На второй строчке расположились Петергоф, Сестрорецк, Девяткино, сообщает «Политэксперт»

    Назван топ-5 самых неудобных мест для таксистов Петербурга‍

    Далее по списку идет Васильевский остров, добираться до которого крайне трудно. В антирейтинг также попали Большой проспект Петроградской стороны и Крестовский остров.

    Не нравится таксистам также Красносельский и Кировский районы Петербурга. 

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    Автор: Дана Балан
    #петербург #такси #невский проспект #васильевский остров
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