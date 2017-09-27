Назван топ-5 самых неудобных мест для таксистов Петербурга‍

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Санкт-Петербург, 27 сентября. Сотрудники фирмы «Эверест 8800» провели исследование и составили рейтинг из пяти самых неудобных мест для таксистов в Петербурге.

По данным экспертов, самым нелюбимым местом для доставки клиентов таксисты назвали сердце Северной столицы — Невский проспект. Крайне непривлекателен для них участок от площади Восстания до Дворцовой площади.

На второй строчке расположились Петергоф, Сестрорецк, Девяткино, сообщает «Политэксперт».

Далее по списку идет Васильевский остров, добираться до которого крайне трудно. В антирейтинг также попали Большой проспект Петроградской стороны и Крестовский остров.

Не нравится таксистам также Красносельский и Кировский районы Петербурга.