Петербургская учительница ручкой написала на лбу школьника ругательство

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Санкт-Петербург, 27 сентября. Петербургского педагога вывело из себя баловство второклассников.

В Петербурге учительница начальных классов написала на лбу своего ученика слово «дурак». Педагог не смогла сдержать эмоции из-за баловства младшеклассников, сообщает РЕН ТВ.

Родители мальчика узнали о случившемся случайно и не от сына, а от его одноклассника. По словам мамы школьника обидное слово было написано шариковой ручкой.

Женщина обратилась к директору школы с просьбой разобраться в инциденте и принять меры. Удивленная родительница отметила, что раньше никаких претензий к педагогу не возникало, хотя все считали ее человеком настроения.