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Таксист насмерть сбил мужчину на Московском проспекте в Петербурге
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    Таксист насмерть сбил мужчину на Московском проспекте в Петербурге

    10:04  27 Сентября 2017
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    Таксист насмерть сбил мужчину на Московском проспекте в Петербурге

    Санкт-Петербург, 27 сентября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на Московском проспекте в Петербурге в среду, 27 сентября. Автомобиль насмерть задавил пешехода. 

    По словам очевидцев, автомобиль насмерть сбил пешехода за Благодатной улицей в Северной столице, пишет «Инфореактор».

    Отмечается, что ДТП произошло рано утром примерно в 05.00. Водитель такси, двигаясь в крайнем левом ряду, сбил мужчину, который внезапно выбежал на проезжую часть в неположенном месте.

    Таксист насмерть сбил мужчину на Московском проспекте в Петербурге

    Согласно имеющимся данным, 20-летний водитель находился за рулем Nissan Almera.

    Сейчас по факту ДТП ведется проверка. Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего мужчины. 

    Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

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    Автор: Дана Балан
    #дтп #петербург #пешеход
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