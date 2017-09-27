Таксист насмерть сбил мужчину на Московском проспекте в Петербурге
Санкт-Петербург, 27 сентября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на Московском проспекте в Петербурге в среду, 27 сентября. Автомобиль насмерть задавил пешехода.
По словам очевидцев, автомобиль насмерть сбил пешехода за Благодатной улицей в Северной столице, пишет «Инфореактор».
Отмечается, что ДТП произошло рано утром примерно в 05.00. Водитель такси, двигаясь в крайнем левом ряду, сбил мужчину, который внезапно выбежал на проезжую часть в неположенном месте.
Согласно имеющимся данным, 20-летний водитель находился за рулем Nissan Almera.
Сейчас по факту ДТП ведется проверка. Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего мужчины.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.