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Белорус-грабитель задушил продавщицу и поджег магазин в Петербурге
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    Белорус-грабитель задушил продавщицу и поджег магазин в Петербурге

    9:55  27 Сентября 2017
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    Белорус-грабитель задушил продавщицу и поджег магазин в Петербурге

    Санкт-Петербург, 27 сентября. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве продавщицы и поджоге магазина «Белорусский продукт» в Петроградском районе Петербурга.

    Инцидент произошел 16 сентября на Мичуринской улице. На первом этаже жилого дома, где располагался магазин, начался пожар на площади 5 квадратных метров. После ликвидации огня пожарные обнаружили в подсобном помещении обгоревший труп 41-летней женщины с признаками удушения, сообщает источник Федерального агентства новостей.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве женщины. Им оказался гражданин Белоруссии 1984 года рождения. Установлено, что 16 сентября, оказавшись в указанном магазине, мужчина вытащил пневматический пистолет и семь раз выстрелил в голову продавщице, а затем задушил ее тряпкой.

    В данный момент мужчина арестован.

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    Автор: Дима Оленин
    #убийство #петербург
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