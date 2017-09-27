Белорус-грабитель задушил продавщицу и поджег магазин в Петербурге

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Санкт-Петербург, 27 сентября. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве продавщицы и поджоге магазина «Белорусский продукт» в Петроградском районе Петербурга.

Инцидент произошел 16 сентября на Мичуринской улице. На первом этаже жилого дома, где располагался магазин, начался пожар на площади 5 квадратных метров. После ликвидации огня пожарные обнаружили в подсобном помещении обгоревший труп 41-летней женщины с признаками удушения, сообщает источник Федерального агентства новостей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве женщины. Им оказался гражданин Белоруссии 1984 года рождения. Установлено, что 16 сентября, оказавшись в указанном магазине, мужчина вытащил пневматический пистолет и семь раз выстрелил в голову продавщице, а затем задушил ее тряпкой.

В данный момент мужчина арестован.