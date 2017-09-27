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Труп упавшего с высоты 19-го этажа мужчины нашли возле мусорки в Петербурге
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    Труп упавшего с высоты 19-го этажа мужчины нашли возле мусорки в Петербурге

    9:11  27 Сентября 2017
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    Труп упавшего с высоты 19-го этажа мужчины нашли возле мусорки в Петербурге

    Санкт-Петербург, 27 сентября. В Петербурге у мусорных баков обнаружен труп мужчины, который скончался при падении с высоты.

    Как стало известно ФАН, накануне утром у дома 9/2 по улице Бутлерова у мусорных бачков был найден труп неизвестного, на вид которому около 20 лет. В заднем правом кармане имелся фрагмент загранпаспорта на имя Ярослава К. 1994 года рождения, уроженца Ленобласти.

    Прибывшие на место правоохранители установили, что данный гражданин упал с высоты 19 этажа балкона черной лестницы.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #петербург
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