Труп упавшего с высоты 19-го этажа мужчины нашли возле мусорки в Петербурге

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Санкт-Петербург, 27 сентября. В Петербурге у мусорных баков обнаружен труп мужчины, который скончался при падении с высоты.

Как стало известно ФАН, накануне утром у дома 9/2 по улице Бутлерова у мусорных бачков был найден труп неизвестного, на вид которому около 20 лет. В заднем правом кармане имелся фрагмент загранпаспорта на имя Ярослава К. 1994 года рождения, уроженца Ленобласти.

Прибывшие на место правоохранители установили, что данный гражданин упал с высоты 19 этажа балкона черной лестницы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.