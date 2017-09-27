Неизвестные зарезали бездомную женщину в Ленобласти

В Избранное

Мга, 27 сентября. Тело бездомной женщины с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено на Комсомольском проспекте в городе Мга в Ленобласти. Убитую во вторник обнаружил местный житель, выгуливавший собаку.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, на теле убитой были обнаружены ножевые ранения на спине и груди. Личность убитой был установлена — это оказалась бездомная жительница населенного пункта Мга 1975 года рождения.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с обнаружением тела убитой женщины.