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Общество
«День яблок» в Петербурге отметят шарлотками и пиньятой
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    «День яблок» в Петербурге отметят шарлотками и пиньятой

    21:25  26 Сентября 2017
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    «День яблок» в Петербурге отметят шарлотками и пиньятой

    Санкт-Петербург, 26 сентября. Петербургский фонд помощи онкобольным «АдВита» организовал благотворительный фестиваль в честь празднования «Дня яблок». Гулянья пройдут в это воскресенье на Большой Пушкарской улице, 10.

    «День яблок» в Петербурге отметят шарлотками и пиньятой

    Организаторы приготовили для посетителей большую программу, которая включает в себя проведение турнира по яблочным шашкам, конкурс шарлоток, мастер-класс по стикер-арту, а также разбивание пиньяты — традиционную мексиканскую забаву, при которой участники должны с завязанными глазами разбить палкой полую игрушку, полную сладостей.  

    Отметим, что 29 сентября все желающие могут посетить экскурсию на станции переливания крови, где им расскажут о донорстве.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #петербург #благотоворительность #фонд #фестиваль #день яблок #адвита
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