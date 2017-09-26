«День яблок» в Петербурге отметят шарлотками и пиньятой

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Санкт-Петербург, 26 сентября. Петербургский фонд помощи онкобольным «АдВита» организовал благотворительный фестиваль в честь празднования «Дня яблок». Гулянья пройдут в это воскресенье на Большой Пушкарской улице, 10.

Организаторы приготовили для посетителей большую программу, которая включает в себя проведение турнира по яблочным шашкам, конкурс шарлоток, мастер-класс по стикер-арту, а также разбивание пиньяты — традиционную мексиканскую забаву, при которой участники должны с завязанными глазами разбить палкой полую игрушку, полную сладостей.

Отметим, что 29 сентября все желающие могут посетить экскурсию на станции переливания крови, где им расскажут о донорстве.