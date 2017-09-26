Морской котик «задержал» пьяного хулигана в петербургском дельфинарии

В Избранное

Санкт-Петербург, 26 сентября. В петербургском дельфинарии храбрый морской котик «задержал» незнакомца, который ночью проник в закрытое здание. Об этом сообщили пользователи социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел ночью 25 сентября. Администратору дельфинария позвонил охранник и сообщил, что внутри находится посторонний мужчина. Прибывшая на место полиция обнаружила, что морской котик по кличке Барик, проживающий в дельфинарии, «задержал» пьяного незнакомца, который незаконно проник в здание.

На видео, распространенных в Сети, видно, как животное рычит и не дает мужчине пройти вперед.

Нарушитель был оперативно доставлен в полицию. В отношении него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».