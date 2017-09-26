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УФАС призвало руководство «Пулково» разобраться с парковкой
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    УФАС призвало руководство «Пулково» разобраться с парковкой

    18:40  26 Сентября 2017
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    УФАС призвало руководство «Пулково» разобраться с парковкой

    Санкт-Петербург, 26 сентября. УФАС по Петербургу предложило руководству аэропорта «Пулково» разобраться с парковой, сообщает пресс-служба ведомства.

    По информации УФАС, с 1 июля интервал бесплатной посадки-высадки на парковке аэропорта сократился до 10 минут. Нарушить этого лимита должен выплатить штраф в размере 700 рублей.

    Автовладельцы пожаловались, что не могут уложиться в отведенный промежуток времени из-за пробок, КПП и инфраструктуры. Когда водитель вступает в дискуссии с сотрудниками «Пулково», другие автомобилисты устраивают еще одну пробку, потому что не могут объехать его. В результате они тратят время на ожидание и тоже платят штраф.

    В связи с этим УФАС предложило «Пулково» ввести московские правила парковки с интервалом в 15 минут. Все нарушения должны устранить до 1 ноября.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #пулково #уфас
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