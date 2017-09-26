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Общество
«ВИМ-Авиа» отменила все рейсы из Петербурга на неопределенный срок
Общество
«ВИМ-Авиа» отменила все рейсы из Петербурга на неопределенный срок
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    «ВИМ-Авиа» отменила все рейсы из Петербурга на неопределенный срок

    16:54  26 Сентября 2017
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    «ВИМ-Авиа» отменила все рейсы из Петербурга на неопределенный срок

    Санкт-Петербург, 26 сентября. Авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменила все рейсы из Петербурга на неопределенный срок. 

    Как стало известно ФАН, клиенты перевозчика, проживающие в Северной столице, получили уведомление об этом. Транзитные пассажиры размещены в гостиницах, решается вопрос об их доставке домой. Вопрос о том, смогут ли люди улететь на отдых по купленным ранее путевкам, остается открытым. 

    Ранее сообщалось, что сегодня перевозчик отменил четыре вылета из Петебурга в Анталью и Пекин.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #петербург #вим-авиа #вылеты
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