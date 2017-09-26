В Избранное

Санкт-Петербург, 26 сентября. Авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменила все рейсы из Петербурга на неопределенный срок.

Как стало известно ФАН, клиенты перевозчика, проживающие в Северной столице, получили уведомление об этом. Транзитные пассажиры размещены в гостиницах, решается вопрос об их доставке домой. Вопрос о том, смогут ли люди улететь на отдых по купленным ранее путевкам, остается открытым.

Ранее сообщалось, что сегодня перевозчик отменил четыре вылета из Петебурга в Анталью и Пекин.

