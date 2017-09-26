Сотрудники Выборгской таможни уничтожили 572 кг санкционных продуктов

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Санкт-Петербург, 26 сентября. Более полутоны масел, колбас и сыра из Евросоюза отправились под гусеницы бульдозера. Сотрудники Выборгской таможни уничтожили 572 кг еды под Петербургом.

Представители Ленинград - Финляндской транспортной прокуратуры, Роспотребнадзора по Выборгскому району Ленобласти и Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти наблюдали за процессом уничтожения, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Ранее сообщалось, что сотрудники Пулковской таможни за шесть месяцев 2017 года уничтожили 350 килограммов санкционных продуктов.