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Общество
Университет отсудил у «Петербургтеплоэнерго» 620 тысяч рублей за затопленный музей
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    Университет отсудил у «Петербургтеплоэнерго» 620 тысяч рублей за затопленный музей

    13:55  26 Сентября 2017
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    Петербургский вуз отсудил у «Петербургтеплоэнерго» 620 тыс.рублей за затопленный музей

    Санкт-Петербург, 26 сентября. При проведении работ была повреждена гидроизоляция фундамента.

    Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого через суд добился от ООО «Петербургтеплоэнерго» компенсации 620 тысяч рублей за затопленный музей, передает пресс-служба УФССП по Петербургу.

    Университет заключил договор с «Петербургтеплоэнерго» на проведение работ по теплоснабжению. Прокладывая трубы, рабочие повредили гидроизоляцию фундамента. В итоге часть помещений затопило канализационными и грунтовыми водами, что привело к появлению сырости, грибка, плесени.

    Как отмечается в сообщении приставов, компания «Петербургтеплоэнерго» своевременно исполнила решение суда и выплатила требуемую сумму.

    Напомним, ранее сегодня руководитель городского комитета по энергетике Андрей Бондарчук заявил, что постоянное отопление в Петербурге будет подключено исходя из погодных условий. В ближайшую неделю в городе ожидается теплая погода, поэтому тепла в квартирах ожидать не стоит.

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    Автор: Алексей Громов
    #суд #санкт-петербург
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