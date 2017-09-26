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Россия
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Общество
Полтавченко раскритиковал ряд управляющих компаний за долги
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    Полтавченко раскритиковал ряд управляющих компаний за долги

    13:38  26 Сентября 2017
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    Полтавченко раскритиковал ряд управляющих компаний за долги

    Санкт-Петербург, 26 сентября. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко раскритиковал работу управляющих компаний города в период подготовки к отопительному сезону.

    По словам главы Жилищного комитета Валерия Шияна, 12 районов гасят долг по кредитной задолженности, а в шести регионах продолжается ее рост.

    «Их долг перед ресурсоснабжающими организациями связан с долгом частных управляющих организаций. Например, в Невском районе на его долю приходится 90% всего долга», — заявил Шиян на заседании в Смольном.

    Полтавченко остался недовольным тем, что некоторые компании продолжают увеличивать свои задолженности, пока ЖКС продолжает выполнять свои прямые обязательства.

    Губернатор напомнил, что люди платят компаниям, а деньги идут не на оплату воды и тепла, а «куда-то уходят». Он также поручил главам районных администраций и ЖК обратить внимание на работу должников. В случае необходимости у них могут отозвать лицензию.

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    Автор: Алексей Громов
    #петербург #полтавченко
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