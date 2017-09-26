Полтавченко раскритиковал ряд управляющих компаний за долги

В Избранное

Санкт-Петербург, 26 сентября. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко раскритиковал работу управляющих компаний города в период подготовки к отопительному сезону.

По словам главы Жилищного комитета Валерия Шияна, 12 районов гасят долг по кредитной задолженности, а в шести регионах продолжается ее рост.

«Их долг перед ресурсоснабжающими организациями связан с долгом частных управляющих организаций. Например, в Невском районе на его долю приходится 90% всего долга», — заявил Шиян на заседании в Смольном.

Полтавченко остался недовольным тем, что некоторые компании продолжают увеличивать свои задолженности, пока ЖКС продолжает выполнять свои прямые обязательства.

Губернатор напомнил, что люди платят компаниям, а деньги идут не на оплату воды и тепла, а «куда-то уходят». Он также поручил главам районных администраций и ЖК обратить внимание на работу должников. В случае необходимости у них могут отозвать лицензию.