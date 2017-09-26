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Санкт-Петербург, 26 сентября. Студентка-первокурсница Горного университета пропала в Петербурге, 18-летняя девушка пропала 22 сентября, покинув территорию общежития.

Телефон пропавшей 22 сентября 18-летней Валентины И. отключен. Первокурсница Горного университета ушла из общежития и больше не связывалась со своими знакомыми. Пользователи соцсетей пишут, что девушка окончила школу в Великих Луках, в этом году переехала в Петербург. Родные девушки просят связаться с ними всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, пишет «Комсомольская правда – в Петербурге».