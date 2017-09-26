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В армию осенью отправятся 2700 петербуржцев
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    В армию осенью отправятся 2700 петербуржцев

    12:58  26 Сентября 2017
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    В армию осенью отправятся 2700 петербуржцев

    Санкт-Петербург, 26 сентября. Первая партия призывников уйдет служить 17 октября.

    Норма призыва в вооруженные силы РФ для Петербурга этой осенью составляет 2 700 человек, рассказал главный военком города Сергей Качковский на заседании петербургского правительства, передает издание «Невские новости».

    Осенний призыв в Северной столице продлится с 17 октября по 20 декабря. Качковский рассказал, что 60% призывников будут направлены в режимные части ВС РФ, еще 10% отправятся в научные роты ВМА имени Кирова, ВМА имени Кузнецова и других вузов. 45 призывников изъявили желание пройти альтернативную гражданскую службу.

    Военком посетовал на трудности с оповещением около 9 тысяч потенциальных призывников (20% от общего числа подлежащих призыву), установить местонахождение более половины из них так и не удалось. Выявлено 23 уклониста, уже возбуждено 2 уголовных дела, всего их может быть заведено около 20.

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    Автор: Алексей Громов
    #петербург #армия
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