Подросток сорвался с крепости «Копорье» в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 26 сентября. С башни крепости «Копорье» в Ленинградской области сорвался 14-летний подросток, сообщили источники в правоохранительных органах.

Накануне санитарной авиацией в детскую больницу имени Раухфуса в Петербурге был доставлен 14-летний подросток. Как оказалось, молодой человек сорвался с одной из башен крепости в Копорье.

Травмы у подростка тяжелые: после падения у него диагностированы переломы позвоночника, таза, голени, челюсти. В настоящее время медики борются за жизнь школьника, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Выясняются обстоятельства произошедшего.