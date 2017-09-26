В Петербурге зафиксировано самое высокое за 111 лет атмосферное давление

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Санкт-Петербург, 26 сентября. Во вторник синоптики в Петербурге зарегистрировали рекордно высокое атмосферное давление, которое достигло отметки в 782 мм ртутного столба. Главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов отметил, что высокое давление объясняется пришедшим в Петербург обширным антициклоном.

«Сегодня утром атмосферное давление в Санкт-Петербурге достигло 1042 гПа (это 782 мм рт. ст.) превысив абсолютный рекорд сентября за все годы регулярных инструментальных наблюдений, который был отмечен в 1906 году (1041,2 гПа)», — сообщил Колесов на своей странице Facebook.

По его словам, в ближайшие два дня антициклон будет продолжать оказывать свое воздействие на погоду в Петербурге, а следовательно, окончательное значение рекордно высокого давления может быть уточнено.

«Комсомольская правда — Санкт-Петербург» отмечает, что высоким давлением для Петербурга считается давление выше 755 мм ртутного столба. При повышении давления метеозависимые люди могут испытывать мигрени, сердечную недостаточность и высокую общую утомляемость.