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Стало известно, когда в Петербурге включат отопление
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    Стало известно, когда в Петербурге включат отопление

    11:45  26 Сентября 2017
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    Стало известно, когда в Петербурге включат отопление

    Санкт-Петербург, 26 сентября. Постоянное отопление в Петербурге будет подключено исходя из погодных условий, заявил руководитель городского комитета по энергетике Андрей Бондарчук.

    По данным Бондарчука, в ближайшую неделю в Петербурге будет теплая погода, поэтому подключения постоянного отопления горожанам ожидать не стоит. Он отметил, что это решение будет принято исходя из погодных условий. Глава комитета уточнил, что для этого среднесуточная температура в городе должна установится ниже восьми градусов тепла.

    Стало известно, когда в Петербурге включат отопление

    Отметим, что с 20 сентября в городе стартовало периодическое протапливание. Тепло дано в детские и дошкольные учреждения Петербурга, а также на объекты здравоохранения и образования.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #погода #петербург #отопление #тепло
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