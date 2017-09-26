Wi-Fi заработал на синей ветке метро Петербурга

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Санкт-Петербург, 26 сентября. Пассажиры синей ветки петербургского метрополитена смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Сейчас доступа к Интернету нет только на красной линии подземки. Ожидается, что до конца 2017 года Wi-Fi будет работать и на этой ветке.

По информации «Комсомольской правды в Петербурге», для подключения беспроводного Интернета в подземке были смонтированы более 100 станций, оснащены 68 составов. Теперь доступ к Wi-Fi есть и в самом глубоком перегоне — между станциями «Невский проспект» и «Горьковской».

«К чемпионату мира по футболу в городе появится 100 «умных остановок» с бесплатным доступом к Wi-Fi», — заявил вице-губернатор Игорь Албин. Наземный общественный транспорт также получит точки доступа Wi-Fi, добавил он.

Отметим, что для подключения к беспроводному интернету пассажирам необходимо пройти идентификацию через подтверждения номера телефона или авторизацию на портале государственных услуг.